東海大學EMBA研聯會第22屆會長林正雄交棒給23屆會長林天財。（盧金足攝）

台北市長柯文哲致詞以「開卷有益」金句，展現柯氏風格。（盧金足攝）

立法院副院長蔡其昌為東海校友，幽默表示，立法院已被東海人攻下來，立法院正副院長都是東海大學畢業校友。（盧金足攝）

東海EMBA校友菁英齊聚，台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤等人出席見證會長交接。（東海大學EMBA研聯會提供／盧金足台中傳真）

東海大學EMBA研聯會第22、23屆會長交接20日上午在台中市林酒店舉行，台北市長柯文哲、立法院副院長蔡其昌等人出席交接典禮，柯文哲致詞以「開卷有益」金句，展現柯氏風格，蔡其昌為東海校友，幽默表示，東海雖然不是台大，但立法院已被東海人攻下來，立法院正副院長都是東海大學畢業校友。

東海大學EMBA研聯會第22屆會長林正雄，為富旺國際開發董事長，台中市不動產開發商業同業公會理事長，林正雄表示，以東海大學為榮，大家在學校學習更多知識，服務更多人，貢獻社會。

新接任東海大學EMBA研聯會23屆會長林天財，與很多學生都在各行各業表現傑出，會長交接典禮備受矚目。

這場在台中林酒店3樓國際廳東海EMBA校友菁英齊聚，包含東海大學校長張國恩、副校長張嘉修、陳鴻基院長、曾俊堯主任、立法院副院長蔡其昌、台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤等人出席見證EMBA研究生聯誼會109級與110級的新舊任會長交接典禮。

東海大學EMBA在研聯會、校友會及各屆學生支持下，成為《Cheers》「2016年3000大企業經理人EMBA評價調查」，獲選企業經理人最想就讀EMBA全國私校第一名、中部第一名。

日前與亞馬遜AWS雲創學院簽屬合作備忘的東海大學，因應新經濟時代的挑戰，順應終身學習的社會趨勢，於1999年開辦「管理碩士學程在職進修專班」，是中部地區第一所也是歷史最悠久的EMBA。

校內外學經歷豐富的師資與獨家推出的畢業生終身免費進修服務，受中部工業區、精密園區，大肚山黃金山脈60餘里周邊臺灣精密機械產業核心群的高階經理人支持與肯定。

109級研究生聯誼會在富旺國際開發董事長、會長林正雄帶領下，成就東海EMBA凝聚力與校友動員齊聚最輝煌的時刻，無論是公益參與或是學校活動皆是全力以赴，以經營企業精耕名宅的作風，延攬同級獨具特色與實力同學們擔任幹部。

林正雄今日將東海大學EMBA研聯會長交棒給予川睦建設董事長林天財，出任新任會長，交接典禮貴賓雲集，由110研聯會及學術委員會主委林欣德邀請台北市市長柯文哲、副市長蔡炳坤、高虹安立委台中服務處主任張仲翹到場觀禮，林欣德主委及張仲翹主任同時也是2022台灣民眾黨台中市市議員參選人。