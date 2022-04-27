本土疫情升溫，篩檢需求大量增加，由於台灣醫療特性急診就醫相當方便，不少民眾蜂擁至各急診要求篩檢，排擠真正有緊急求醫需求病人救治，更可能暴露於群聚感染風險。

衛福部長陳時中表示，近來各大醫院急診室很多民眾要做PCR，所以相當擁擠，強調PCR不是大家想要做就做，沒有特別的症狀做PCR也只是耗費資源，在急診室採檢也有一定的風險，所以在沒有必要的時候還是不要去急診室做PCR。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞提醒，如果是沒有症狀的民眾，想知道自己有沒有染疫的話，應該是利用社區篩檢站，如果沒有接觸史和相關症狀，事實上是不需要去做篩檢的，擔心有足跡、接觸史或是社交距離App有大於15分鐘以上的接觸，想要篩檢可以就近取得家用快篩即可，若為陽性再前往社區篩檢站。

新北市專責醫院醫師透露，這波採檢熱潮沒有排擠到一般外科的急診，但內科急診患者確實暴增，且比過年期間還多，是平常的3倍，急診患者一直沒停，主要是有感冒症狀的人就來急診，順便篩檢然後開藥。

急診醫學會呼籲，請民眾先行檢視染病風險及症狀嚴重度，以決定最佳的篩檢與就醫策略。

急診醫學會建議中央，暢通家用快篩試劑通路，結合社區醫療資源廣設社區PCR篩檢站等措施，維持檢疫資源與緊急醫療量能，漸進朝後疫情時期的正常生活邁進。