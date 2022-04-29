全國29日本土確診新增1萬1974例，台中市本土個案新增586例，比28日的621例略減35例，未再創新高，其中，台中市文化局長陳佳君28日因喉嚨痛、流鼻水及輕微發燒，PCR採檢為陽性確診，繼市長盧秀燕與確診者接觸居家隔離，台中市議會副議長顏莉敏與市議員王立任也因與確診者接觸，實施居家隔離3＋4措施。

今日為台中市長盧秀燕居家隔離第二日，透過視訊出席防疫記者會，平常日仍有不少民眾準時收看關心疫情，統計市長臉書與YouTube直播，昨日同時上線觀看人數破6千人，並有許多網友留言，肯定市長居隔仍心繫市政，與市府團隊持續為防疫努力。

針對居家照護及同住家人隔離天數，衛生局長曾梓展表示，居家照護的確診者，若同時符合兩項條件，包含有症狀者退燒至少1天且症狀緩解，以及距發病日或採檢日達10日，即可解除隔離並進行7天自主健康管理。

另居家隔離的密切接觸者(非確診者)，若與確診者同戶非同室，感染風險較低，則隔離天數為與確診者最後接觸日次日起3＋4。

此外，如果為確診者的同室照顧者，比如照顧確診的長輩或幼童，因風險較高，因此較嚴格，隔離天數為確診者隔離期滿日(10天)起3＋4。