3+4居隔致電先生暫別回家 盧秀燕：他在竊喜

台中市長盧秀燕因26日接觸到確診者，27日下午接獲通知後立即返家進行3＋4居隔，她28日透過視訊在中市防疫記者會中透露自己被匡列及居隔的心情，她表示：回到家中第一時間通知先生這兩天暫時不要回家，先生很配合，但他感到先生是在竊喜，還說「沒關係等我出關以後再找他算帳！」

盧秀燕特別透過視訊和市民朋友分享真正居隔的情境，她說，自己回家後第一個電話打給先生，因為她必須居隔3＋4，必須獨居，請他這兩天不要回家，先生很配合也很幫忙，他在電話中叮嚀要好好保重，話鋒一轉她卻「我覺得他是再竊喜，沒關係等我出關以後再找他算帳！」

她也實際體驗自主通報，並利用手機上網填報台中市政府設計的「確診者接觸者表單」還說只花了90秒鐘就填好，非常方便，今（28）日早上接到台中市防疫指揮中心簡訊通知相關居隔、自主防疫時間，以及相關資訊。

盧秀燕也感謝各界好友用各種方式關心，她坦言從事防疫工作兩年，個人對面對可能居隔、甚至染疫，早有心理準備，但很多市民朋友，不是很能接受，一聽到她被匡列居隔，有人傳給她「聽聞惡耗，望妳千萬保重，早日康復」，讓她覺得啼笑皆非。

盧秀燕解釋，因為她只是跟確診者有接觸，篩檢也是陰性，但這位朋友的寫法好像她怎麼了，蠻有趣的，可見得很多民眾對居隔或染疫或居家檢疫這件事不是這麼理解，這也是防疫人員必須再進行衛教，教導民眾要以健康心態面對疫情。

她也提到，她發現有很多確診者會先跟親朋好友道歉，但事實上，沒有一個確診者需要為自己生病而道歉，大家團結、互相關心、互相支持，很快就可度過難關，「我也在居隔中，我陪大家一起走過來！」