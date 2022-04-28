台南市藥局28日開賣快篩劑，藥師現場向民眾說明購買資格需一人一卡。（台南市藥師公會提供／程炳璋台南傳真）

台南市藥局28日開賣快篩劑，藥師現場向民眾說明購買資格需一人一卡。（台南市藥師公會提供／程炳璋台南傳真）

台灣走向與新冠肺炎病毒共存，快篩實名制28日上路，台南市地方藥局再現2年多前的口罩排隊潮，不到7時就有民眾排隊，上午8時正式開賣，許多藥局的電腦系統一度當機，隨即恢復正常，每個藥局分配到78份快篩劑，平均半小時就售罄，有民眾因公司要求快篩才能上班卻買不到，急得跳腳，幸現場民眾轉賣，才解決問題。

台灣選擇與病毒共存，防疫政策改為「以篩代隔」，快篩劑繼口罩之後，成為民眾當前搶購的防疫物資。

快篩實名制首日上路，每人持健保卡到健保藥局可買1份5劑快篩，台南市藥局再出現2年前搶買口罩的排隊景象，8點開賣，有藥師上午7時開店，就看到門口有排隊人潮等著買快篩劑，8時開賣早已出現排隊人龍。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，不少藥局的電腦系統開賣時一度當機，造成藥師處理緩慢，以前賣口罩時1分鐘可賣3人，現在1人需處理3分鐘，不過系統很快就恢復正常，78份快篩半小時內就被掃光。

有民眾因為公司內部有同事確診，被長官要求須快篩陰性才能上班，28日一早來排隊，卻因為身分證是單號無法購買（首日需雙號才得購買），現場急得跳腳，拜託藥師通融，藥師只得請他轉向現場購得的民眾購買1劑，作為變通，有好心民眾同意，才解決問題。