新冠肺炎疫情升溫，近期不少快篩陽性者赴急診室採檢PCR，導致急診被塞爆，不僅排擠其他醫療需求，也因等待時間長，增加急診室群聚風險。醫師公會全聯會理事長邱泰源坦言，急診爆滿是台灣常見的現象，如能分流，就會得到很好的紓解。專家則建議各地方政府及早做好對應配套，增設社區採檢站於空曠處，把流程安排好，例如採檢前先進行QR Code掃描，回家等待結果，即能分散急診人潮，也能避免群聚增加染疫風險。

美國約翰霍普金斯公衛學院博士、急診醫學專家簡立建表示，大量快篩之下，陽性的個案很多，但因快篩會有偽陽性問題，檢出陽性後都必須接受PCR採檢，也導致不少民眾往急診室衝，加重急診工作量、複雜度。針對一些緊急治療如心肌梗塞的民眾，疫情以前送到急診就會直接往導管室送，但現在還多了篩檢程序，檢驗檢查也是如此。若快篩陽性的民眾都往急診室跑，就會排擠其他醫療需求。

簡立建表示，台灣去年疫情的擴散，主要就是急診門口的大群聚所引起，因PCR篩檢需等待2、3小時，把急診室塞爆，也會增加群聚、接觸風險。他認為地方政府應把快篩陽的後續檢驗流程說明清楚，及早做好對應的配套，增設社區採檢站因應。

舉例而言，有些衛生局將社區採檢站設置在空曠處，開放民眾每人掃一個QR Code，篩完回家等待PCR結果。簡立建表示，如此一來，就能做好分流、避免群聚，對民眾來說也比較安全。

邱泰源表示，急診爆滿是台灣常見的現象，如何建構社區的分流、分級照顧體系，一直是政府在做的事。碰到狀況，大家急著想到急診是台灣常見現象，如果能分流、分級，把基層醫療啟動起來，就會得到很好的紓解。