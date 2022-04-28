新北今新增4552例確診，列管居家隔離數2萬4208人、居家照護收治1萬11047人、可解隔1萬275人。（新北市衛生局提供）

新北今新增4552例確診，列管居家隔離數2萬4208人、居家照護收治1萬11047人、可解隔1萬275人。新北市長侯友宜今在疫情說明會表示，從本土確診曲線圖來看，成指數型上升，每天約增加1千人，面對大海嘯來臨要先做好先期準備，居家隔離轉型勢在必行，宣布啟動居家照護責任醫院第三階段，除 10家核心醫院外再加入基層診所。

新北市醫師公會理事長顏鴻順表示，之前是10家責任醫院在照護，現在有1萬11047人居家照護，基層診所一定要跳出來承擔社會責任，昨中午召開執行說明會，620幾家診所線上都表示有意願，面對疫情爆發，共同守護新北，每天由市府把個案包轉給醫院再分流，輕症轉到診所，後續會依據LINE群組提供衛教知識跟關懷直到解隔，如也醫療需求發燒咳嗽也會透過建立的管道，透過視訊診療開藥，號召所以基層醫療院所一起加入，共同來承擔社會責任。