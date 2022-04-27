新竹縣防疫應變中心日前成立，召集各局處提供相關協助。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

本土疫情持續升溫，新竹縣政府日前成立防疫應變中心，並盤整、整合各局處資源，提供疫情相關資訊及服務，從居家照護的通訊診療及各醫院輪值，到家有犬貓同住如何因應，縣府盡全力提供全方位的協助。

新竹縣的居家隔離者的防疫關懷包，將由衛生所發放，而居家照護者、居家檢疫者，則由各公所民政人員協助發放。關懷包內容會有5入1包的泡麵共3袋、餅乾2包、酒精濕紙巾、罐頭、沖泡飲品、口罩10片、快篩試劑2劑、「居家照護／隔離關懷手冊」。

由於輕症居家照護於25日上路，民政處加強關懷包內容物，會盡速分配到公所、衛生所，以最快速度發放到居家照護、居家隔離、居家檢疫者手中。

若有獨居老人、獨居身心障礙者、低收入戶符合居家照護條件，新竹縣政府社會處鄉協助送餐、送物資。此外，若低收入戶或經評估為弱勢家庭者，須自費防疫旅館費用，社會處也會協助申請相關補助。

新竹縣環保局指出，民眾在居家照護、居家隔離或檢疫期間，垃圾勿交由家人、朋友、他人送一般垃圾車收運或任意棄置，垃圾須在家中暫存，待期滿可以出門後，再自行排出丟棄。在居家照護、隔離、檢疫期間若要排出垃圾，僅限容易發生惡臭的垃圾，如衛生紙、紙餐盒、廚餘等，可向關懷人員提出垃圾清運需求，後續將由環保局派員到府收運。

在居家照護、居家隔離、居家檢疫期間，原則以提供1次垃圾清運服務，垃圾袋應確實紮緊、封閉並不可散裝，若有破袋、未封袋的狀況，即無法收運。巨大垃圾、金屬、玻璃等尖銳物品，禁止排出。巨大垃圾、家電、資源回收物等，期滿可自行回收。

居家照護期間所產生的垃圾，務必妥善收集、貯存，並於解隔離後排出，期間若有清運需求，可電洽03-5519345分機5503，後續將有負責人員約安排垃圾清運時間。違反居家照護規定逕自外出丟垃圾者，將依傳染病防治法處罰鍰新臺幣10萬元至100萬元。

由於疫情持續延燒，民眾接到居家照護、居家隔離的通知，因為生活不便可能引發各種情緒反應，例如失眠、焦慮、恐慌、憂鬱、自責、抱怨、憤怒等，若縣民有心理困擾、情緒問題等，可尋求身心科醫師、臨床心理師或諮商師的協助，可利用衛生福利部提供的24小時服務安心專線1925（依舊愛我），或是向新竹縣衛生局心理衛生中心洽詢03-6567138。衛生局也提醒，心理諮商需視自己狀態與心理師，決定會談次數，需要花上些時間解決心理問題。

另外可透過5字訣「安靜能繫望」紓解緊繃，「安」為勤洗手、戴口罩、保持社交距離以策安全。「靜」則適量閱讀疫情新聞、保持平靜並減低焦慮。「能」則是多運動、充實防疫知識，厚植對抗疫情的能力。「繫」可透過電話或網路維持聯繫，給予親友支持與鼓勵。「望」則要保持希望，疫情終究會過去。

現今飼養寵物的民眾為數不少，若民眾確診了，毛小孩該怎麼辦？新竹縣家畜疾病防治所推出「共居犬貓處理指引」，對於犬貓，以不移動為原則，請確診患者或是必須入住防疫旅館的居家隔離者，先聯繫同住家人、親友或鄰居，以原地、原址餵養優先。

若無人可協助餵養，欲將犬、貓送往寵物旅館，費用必須由飼主自行負擔，家畜所將協調電話聯繫，轉介縣內的寵物旅館。當犬貓入住寵物旅館後，為了降低疾病傳播風險，原則上請親友協助移送，若真無人協助，家畜所將派員協助移送犬貓。寵物旅館入住須自費，費用為1天300元至600元不等，依犬貓體型大小收費。家畜所聯繫電話：姜課長 0963-031-509 、王技士 03-5519548轉406、0932-592-065。

疫情持續增溫，新竹縣政府整備防疫量能，新竹縣共有4間防疫旅館，提供209間房間，近日也請空調、感染控制專家，全面檢查、改善環境，降低感染風險，嚴格把關並強化居家檢疫、居家隔離的安全性。

面對國內本土確診案例快速增加，醫院、檢疫所量能逐漸不足，新竹縣政府交通旅遊處近日積極協調旅館業者，轉型為「加強型防疫旅館」，並由衛生局協商醫院團隊進駐，提供醫療服務，並依據疫情需求，收治符合中央疫情指揮中心規定的確診輕症，或感染後無症狀者。