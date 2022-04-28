衛福部長陳時中日前受董氏基金會邀請，報名參加「2022戒菸就贏比賽」，菸齡長達52年的他坦言有點忐忑，但還是決心採取行動。董氏基金會表示，目前共有4550人完成報名，其中一名菸齡78年、高齡96歲的梁老先生，打破過去10屆最高齡戒菸者紀錄；報名進入尾聲，呼籲有志之士把握最後機會，成功戒菸者將有機會抽中獎金30萬元。

台灣正面臨最嚴峻的新冠肺炎疫情，台大醫院家醫部醫師江建勰指出，吸菸者新冠重症風險提高1.5倍」，英國牛津大學研究也證實，吸菸者感染新冠病毒後，住院風險為不吸菸者的1.8倍，如每日吸菸超過20支者，染疫後死亡風險更高達6.1倍。

台北榮民總醫院醫師賴志冠則強調，研究發現，吸菸者的手指可能碰觸受病毒污染的菸品，吸菸時手指與嘴唇不斷接觸，增加了病毒的手口傳播機會；由於吸菸者容易群聚，摘下口罩近距離吞雲吐霧，只要其中一人染疫，將無一倖免。

由國民健康署聯合各地方衛生局與董氏基金會共同主辦「2022戒菸就贏比賽」，採兩人一組方式報名，吸菸者須找一名非吸菸者當「見證人」。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗表示，目前共收到全台4550組報名，受到疫情影響，各地戒菸班和宣傳活動紛紛停辦，目前報名量僅有過去平均的一半。

林清麗分享，今年有一位78年菸齡、家住桃園中壢的96歲梁老先生報名參賽，打破過去10屆、共23萬組戒菸者最高齡、菸齡最長紀錄。梁老先生的兒子梁勝崑說，103年1月26日爸爸外出訪友，走回家中卻是光著腳，脫鞋不見但毫無痛覺，兒子趕快帶他就醫，確診是小中風；3天後的半夜，梁老先生氣喘吁吁，無法平躺，勉強端坐入睡，清晨送急診又被診斷肺氣腫，醫生再三叮嚀老先生要按時服藥，且不能再吸菸，近來老先生每天早、中、晚要吞服22顆藥，雖病況穩定，但仍無法戒菸。

今年4月初，兒子聽到桃園電台播出隋棠代言的戒菸比賽廣告，趕緊錄下來播放給梁老先生聽，沒想到他立刻就說「我要報名戒菸」。梁老先生從4月6日起戒菸至今超過3周，全家歡欣鼓舞，擔任不吸菸見證人的兒子問爸爸，若抽中獎金會怎麼用？老先生說「那就捐回給基金會，因為辦戒菸比賽應該很辛苦」！

另一位家住台中的劉先生，今年3月31日剛結婚，年僅23歲卻有近7年的菸齡，每天菸量高達40到50支，太太預產期是10月，他在醫院門口看到戒菸比賽廣告布條，為了當一個負責任的先生與爸爸，當下就上網報名戒菸，希望拼「結婚、生子、戒菸成功」三喜臨門！

董氏基金會呼籲，助人戒菸趁現在，「2022戒菸就贏比賽」報名只到5月1日午夜12點，吸菸與不吸菸要一起報名，兩人一組上「華文戒菸網」報名（http：／／www.quitwin.org.tw），5月2日起完全不吸菸，就有機會一起抽中獎金30萬元或6萬元（共6組），還有台北市專屬加碼獎，只要就讀台北市國小、國中、高中職的學生，都可以擔任「特別見證人」幫家人親友報名戒菸，成功戒菸組就可以再抽台北市學生專屬的3萬元（共3組）。