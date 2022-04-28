雪霸國家公園管理處今年7月舉辦暑期小小解說營，歡迎5至8年級學生報名參加。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處為增進小朋友們對大自然的了解與熱愛，將在暑假期間7月4日至7日，於汶水遊客中心舉辦暑期小小解說員培訓活動，雪管處歡迎熱愛自然、有服務熱誠的5至8年級學生報名參加。

雪管處表示，雪霸國家公園擁有豐富的自然資源，每年吸引近百萬的遊客到訪，各遊客中心皆提供遊客探索國家公園的解說服務。雪管處在暑假期間特別舉辦小小解說培訓營，提供5至8年級學生優質的培訓機會及完善的服務場所，讓年輕學子能在服務中建立自信、樂在服務。

雪管處指出，長期帶領青少年志願服務的教師發現，台灣大多數青少年學生對於志願服務的參與意願下滑，歸因於生活經驗未能連結及參與真實社會，雪霸國家公園小小解說員的培訓，能提升未來青少年志願服務良性循環的開端，引導青少年提升志願服務風氣。

雪管處表示，培訓營希望提供學童彼此分享、交流的機會，也從中學習自主獨立及團隊合作，能為暑期生活帶來特別的體驗。營隊活動內容包含認識國家公園豐富的自然資源、特殊動植物、泰雅族文化的探索、解說技巧的練習、雪見遊憩區的實地踏查，訓練結束後提供遊客解說服務的機會。