台北市疫情持續延燒，市政大樓日前傳出多名局處員工確診，甚至連市長柯文哲、副市長黃珊珊都因和確診者接觸，匡列居家隔離10天，眼看疫情升溫，北市人事處18日起要求各行政單位強制演練遠距辦公。柯文哲上午在防疫會議拍板，5月2日起市府單位辦公全動分艙分流，落實居家辦公和遠距開會。

目前北市府10樓產發局、6樓新工處、11樓媒體事務組、3樓地政局及6樓交通局都證實有員工確診，加上柯、黃日前也曾在市府接觸確診外賓，因此市府各行政單位早在18日先強制演練線上辦公，以備不時之需。

如今疫情不斷擴大，柯文哲日前多次表示，台北市是疫情重災區，未來個案還會繼續上升，有必要時將「軟性封城」，概念和三級警戒差不多，今早也正式宣布下周一起全面分流辦公。

北市府表示，市府早在去年三級警戒時制定相關遠距辦公SOP，並且實施很久一段時間，期間能分流上班就盡量做到即使警戒降為二級，也有要求各局處視情況規畫遠居辦公，考量今年疫情有升溫跡象，因此上周啟動演練，下周一起將全面啟動分艙分流，落實居家辦公和遠距視訊會議。