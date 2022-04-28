近日國內本土疫情嚴峻，新北市政府率先全國推動「居家照護計畫」，不僅能保留醫療量能給中重症患者，也能讓輕症確診者得到適切照護，為照顧居家照護者的健康及生活需求，三重區宗教文化發展協會特別號召區內29家宗教團體，合力捐贈「居家照護關懷箱」2000份給新北市政府，今（28）日由副市長劉和然代表受贈。

劉和然表示，目前的疫情嚴峻，每日新增患者與居家照護者都不斷攀升，統計至昨天為止，新北市居家照護者已累計9458人，居家隔離列管數也快逼近5萬大關，公衛體系負擔為全國之最，感謝三重區各宮廟發揚宗教正向力量的義舉，透過愛心大平台，合力捐贈總值200萬元的居家照護關懷箱給市府，協助市府為居家關懷者盡一份心力。

新北市三重區宗教文化發展協會理事長李乾龍說，新北居家照護及居家隔離列管數為全國最高，因此協會於市府開辦「居家照護計畫」的第一時間，就號召區內各宮廟合力捐贈市府居家照護關懷箱，獲得各宮廟熱烈響應，共計捐贈200萬元，除提供需要幫助的民眾，也庇佑市民能夠平安健康，一同度過疫情。

民政局長柯慶忠表示，截至 4月27日止，本市已有三重區、汐止區、板橋區、淡水區、三峽區、新店區、石門區、中和區及新莊區等9區約64家宗教團體，響應市府居家照護計畫，捐贈約1萬1031份居家照護關懷箱，市價高達新臺幣1100萬元以上。對於宗教團體的義舉，市府心存感激，但仍不忘呼籲，在疫情艱困的此刻，各宗教團體應持續加強各項防疫措施，採低度活動、避免群聚，才可以防止疫情持續擴大。