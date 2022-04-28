台中市議員黃馨慧表示，物價飆漲，民眾痛苦指數高，市府應積極協助穩定物價。(黃馨慧提供／林欣儀台中傳真)

疫情持續升溫，台中市今天確診個案已逾600例，預計將再度衝擊市場攤商。台中市議員李中今天質詢指出，市府應未雨綢繆，盡量維持生活物資鏈正常運作，另也應針對公有市場攤商給予減租協助；市議員黃馨慧則說，近來物價上漲，民眾痛苦指數攀升，地方政府也應注重穩定物價措施。

李中表示，若依照中央流行疫情指揮中心的說法，全台染疫人數預計會達到1／4國人；而若依照目前的隔離政策，台中市居家隔離人次可能會達到50至70萬，若以上海封城為例，生活物資將受到嚴重衝擊，經發局應邀集四大市場及超商、傳統市場、物流業者商議，儘量維持供貨與物流正常運作。

李中說，台灣去年才發生口罩之亂，近來快篩試劑之亂又起，政府單位應未雨綢繆；去年疫情嚴重時，市府曾實施租金減免措施，今年疫情更是來勢洶洶，預估受影響人數更多，經發局也應儘快提出相關、像是減租等配套措施。

黃馨慧則表示，近來原物料漲不停，連帶餐飲、日用品也紛紛喊漲，讓民眾痛苦指數攀升至接近7％，中央還預告接下來要「油電雙漲」、「豬雞雙漲」，恐造成物價預期上漲的疑慮，市府在防疫之虞，也應考量民生減壓、積極穩定物價。

經發局長張峯源表示，市府持續觀察其他六都的相關作為，目前已知高雄4至6月有提供攤商打折措施，將再了解實施辦法。