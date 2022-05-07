本土疫情日漸升溫，面對染疫病患增加，第一線醫護人員壓力大增；同時，快篩實名制，以及確診者和接觸者的隔離標準與時間，也都讓一般民眾感到無所適從。更有網友在PTT上發文直言，蔡政府防疫「超前部署」到現在，可以給幾分？

一名網友在PTT上發文表示，大家都知道，「超前部署」也有段時間了，目前看下來有幾個現象：「隔離標準每天都不一樣」、「實名制快篩要排個一兩個小時才能買到」、「醫療人員跟基層人員被操到快領便當」。「超前部署」到現在，你覺得可以給幾分？

有的網友回答，「抄錢部署喊口號一百分」、「再發一次三萬還是十倍券，我就給100分」、「我相信就算現在87分，年底選舉真的超前部屬就一百了，只是可憐台灣家長」、「超過100分」、「兩年前100分，現在不好說」、「指揮中心0分，醫護100分」。

有些網友則開酸，「快篩劑，PCR檢驗量沒提升，直接0分」、「我不相信有超前部署~~~~~0分」、「0分」、「絕對是負分，給0分還嫌太多」、「指揮中心0分，醫護100分」、「3+11後0分，現在是還沒被開除真神奇」、「中場和下半場0分」。

還有的網友則說，「沒這個項目要怎麼打分數？」、「817分」、「只有選舉跟大內宣超前部署」、「只有打選戰是超前部署吧」、「防疫只有一開始的前半年可以」。