在本土新增飆破4萬例的同時，指揮中心把匡列範圍縮減到同住親友，學校停課改成九宮格鄰座，也不反對母親節內用聚餐，顯見持續往「共存」方向邁進，沒有懸念。

民眾的反應則是兩極化，有些人相當擔心，忙著搶購快篩，有些人則是內用與旅遊不斷，好像做好了染疫的準備。從人流指數來看，這波疫情以來確實有所降低，反映了部分民眾的恐懼心理，然而這類自發舉動無法抵擋病毒擴散，新增曲線宛如依著數學公式每天往上延伸。

隨著新增攀升與匡列放寬，接下來疫情即將進入深水區！目前雙北急診室因為前往採檢PCR的民眾太多，造成壅塞，當兩周後新增達2、30萬，將更嚴重，解決之道就是「以快篩取代PCR」。目前已決定先用在居隔者，但既已縮減匡列定義，減輕PCR採檢負荷的效果也會跟著下降，應加快全面施行腳步。事實上不只「陽性預測值跟盛行率有關」，陰性預測值亦然，一個是錯殺，另一個則是錯放，但比起PCR採檢量能耗竭，早已利大於弊。

讓有確診疑慮的民眾早點快篩，早點進入自主防疫措施，是進入高峰期必須推行的全民運動，然而快篩試劑的取得還不理想，應趕緊拓展供貨與販賣管道，以免民怨升高。事實上國外疫情已經緩解，照理說貨源應會越來越多。

隨著案例增加，專責病房床位使用越來越多，只好把高齡者住院年齡拉高到80歲，但即使如此，以1%左右的占率來算，當新增達到2、30萬，光一天就需要2、3000張床位，更不用說其他高風險族群了。未來若床位不足，只能讓中重症者住院，而以0.25%的比例計算，每天約需700張床位，加上每位確診者平均住院5天，因此需要3、4000張床位，尚能落在目前醫療量能之內。

當輕症高齡族群必須在家照護，抗病毒藥物的開立與服用就變得相當重要，若能大規模使用，當能有效降低中重症發生率。目前多數民眾對於如何取得與使用抗病毒藥物並不熟悉，使用量也還不高，屆時難免手忙腳亂，應多加宣導。

隨著疫情延燒，原本社交退縮的老人家也染疫了，因此死亡率已攀升到萬分之2以上。以台灣老人家疫苗覆蓋率與染疫占率來看，死亡率目標值可押在紐西蘭的萬分之7與新加坡的千分之1之間；若能持續衝高80歲以上第三劑覆蓋率，降到萬分之7以下也不是不可能。

5月中下旬，新增將達到高點，而這樣的壓力測試若能過關，「共存」目標等於完成一半。反之，若屆時出現急診室與醫院爆滿，許多中重症患者無法就醫的景況，將讓民眾的恐慌心理繼續攀高。

中南部疫情只落後北部8到9天，10天到2周後六都將新增破萬，因此雙北目前兵馬倥傯景象有可能在中南部上演，縣市之間應交換防疫經驗，避免重蹈別人的覆轍。中南部人口加起來比北北基桃還多，如果Rt值相當，有可能把疫情推向另一個高峰。民眾切莫有「反正終將染疫」的想法，而疏忽防疫，以免疫情沒完沒了。（作者為醫師）