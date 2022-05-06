台灣本土疫情近期大爆發，各縣市政府首長紛紛繃緊神經應對疫情，而身為六都之一的高雄市，民眾對高市府的看法又是如何？最需要解決的市政問題又是什麼？社群平台Line就針對各縣市做網路民調，其中高雄市政部分，在8個選項中，以「民生經濟(薪資水準、就業機會、房價)」所佔比例最高，達35.2%，次高選項則是交通運輸，比例亦達17.16%。

社群平台「Line Today」於4月25日發起網路投票民調，調查以「你印象中的高雄市最需要解決的市政問題是什麼？」為題，詢問廣大網友看法。投票期間為4月25日至5月12日，截至6日18時為止，共有2.1萬名網友投票。投票結果顯示，列出8個選項中，以「民生經濟(薪資水準、就業機會、房價)」達35.2%，有7656票。次高選項為「交通運輸(常塞車、道路不平、道路規劃等)，比例達17.16%，有3732票。第三高為「治安維護(公共安全、警政風紀、暴力色情等)」，比例為16.06%，有3493票。

第四至六名，依比例高低分別為「市容和環境(市容規劃、空氣品質)」比例為12.55%，有2729票。「防疫表現(疫情應對、防疫策略、疫苗政策、紓困政策等)」為8.7%，有1892票，「其他」為5.26%，有1144票。第七名為「醫療和社福(長照資源、醫療資源)」，比例為2.97%，有646票。、第八名為「教育文化(教育、藝文活動)」，比例為2.09%，票數為455票。

該投票也累計7百多則網友留言評論。有網友留言稱「每項都要加強。人行道很爛，該整修！」、「三民區民族路、天祥路、鼎中路人行道爛死」、「應該是全部，但如果是『最』那應該是交通，因為縣市合一很久了，不見偏遠區域與市中增加連結交通，小黃計程車推動沒有積極」。