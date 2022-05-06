國民黨主席朱立倫預定6月1日啟程訪美。根據國民黨國際部主任黃介正的說法，朱立倫此行，志不在赴美面試、爭取角逐大位的機會，而是要與美國行政部門、國會與智庫分享國民黨對國際及台海局勢的看法。行程中，與美方印太事務重要主管會面，將是此行「重心中的重心」。

美國借助台獨勢力遏阻中國崛起，不惜以亞太和平與區域人民性命為賭注，已然成勢。朱主席此行，注定徒勞。

二戰後，美國鼓勵開發中國家邁向兩黨民主政治，實則每每假借經武援助、輔以威嚇顛覆，玩弄兩黨於股掌之間。對台政策，並無不同。現時台灣政黨政治競爭，民進黨獨大，權錢在握，對美言聽計從，以美國利益為利益，甘為美國戰略棋子，試問，美國何須另擇發展夥伴?何須對朱主席投以青睞?美國志在與中國一戰，殲滅崛起的中國，穩固自身霸權地位，兼以大賺軍火黑心財富，朱主席不投其所好，美國如何傾聽?朱主席若說之以和平之道，豈非與虎謀皮?

多年來，台灣政壇與學界自陷於美國意識的泥沼而不可自拔，對國際與台海局勢的看法，也不脫美國主流意見與戰略議題的設定。鸚鵡學舌，即使飛赴美國，又有哪一個美國印太事務主管有心聽學舌鸚鵡的饒舌?台灣事事與美同唱一條歌，印太地區國家如何視中華民國為主權獨立的國家?

朱主席赴美，欲求成績，必須逆勢操作，大聲疾呼，舉證說明，亞太地區和平穩定，亞太人民自會治理，無須美國及西方國家干預。如此，方能聲震美國，贏得印太地區國家尊重，國民黨重返執政才有一絲希望和積極意義!

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