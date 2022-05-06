美股、台股跌跌不休，不少投資人可能逢低進場搶反彈，但富邦金控及國泰世華銀行首席經濟學家羅瑋與林啟超不約而同「示警」，強調這波股市回檔還沒到底，林啟超認為未來半年到一年都充滿不確定性，經濟硬著陸風險持續升高，勸投資人減持股票部位，羅瑋則估今年或明年可能有區域金融危機，目前現金為王。

兩大經濟學家都認為美國今年會升息10碼（1碼等於0.25百分點），年底前可能到2.5~2.75％，2023年還有2~3碼升息空間，利率恐拉上3.25~3.5％，企業經營成本將大幅拉升，部分新興國家外債負擔亦升高，恐出現償債危機，進而影響金融及資本市場。

羅瑋認為這波美國啟動大幅升息行動，可能出現1994年美國獨好，但犧牲其他國家經濟的景況，最終拖累美國回頭降息，而2022年及2023年要注意是否出現如1997年亞洲金融風暴、俄債風暴，一些拉美或新興歐洲國家恐因財政赤字及升息出現危機，也因此現在最佳的投資方式就是「現金為王」，有最多現金者，才能在谷底出現時，進場逢低加碼。

林啟超則認為美國不可能獨善其身，全球景氣恐已開始放緩，美國3月製造業指數（ISM）已開始下滑，房市交易出現斷崖式下跌，經濟恐怕無法像美國聯準會（Fed）主席鮑爾所說的軟著陸，現階段建議錢先放置在相對安全的投資標的上，若一定要投資股市，建議配置比重調低，且不要重押單一產業，同時投資時間必須要拉長，過去二年「閉著眼睛投資都賺」的時間已過去，本益比勢必下修。

羅瑋建議6月及7月看四件事，一是俄烏戰火是否停息，二是美國聯準會後點陣圖的走向，三是3月及5月升息效果，四是中國大陸疫情，再決定投資方向，若四件事都是朝正面方向發展，可再重回股市投資，但若反向，就是朝固定收益方向投資。

林啟超建議看美國製造業指數（ISM） 是否繼續下滑，幾大龍頭股公布財報情況、美國買房指數、消費等指數若下降，失業率升高等，代表景氣已開始衰退，投資要有心理準備，時間要拉長，但中間不乏還是會因中國大陸解封、俄烏戰事終結等，會有反彈，但投資還是以長線布局為主，錢也可能朝固定收益市場流動。