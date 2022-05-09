登山客爬關山嶺突不適昏迷命危 警消急救援 15:122022/05/09 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 男登山客爬關山嶺突昏迷，無生命跡象，警消上山搬運中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1名男性登山客攀登台東縣海端鄉關山嶺，從南橫公路大關山隧道徒步約500公尺處，突然感到身體不適而昏迷，同行山友發現他已無呼吸心跳，急忙報警消求援，台東、高雄兩地消防員會同利稻派出所員警前往救援，指揮中心並持續其他山友實施CPR。 救難人員接觸患者時，已無生命跡象，並使用專業電擊及自動心肺復甦機急救，同時以長臂板將患者救助搬運下山中。 玉山大峭壁山友疑中風 救援抵達已死亡 男攀玉山大峭壁中風昏迷 救護人員趕抵已死亡 #關山嶺 #登山客 #登山 #山友 #患者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中八仙山溯溪失足 22歲台大研究生墜谷不治 16:282022/05/08 社會 新北哈客青年智庫團 走出戶外淨山守護山林 15:452022/05/07 生活 連二年入選全球最佳銀行 玉山銀獲富比士台灣銀行業第1名 04:102022/05/03 金融．稅務 台大研究生溯溪墜谷身亡 母接噩耗悲見最後一面 07:322022/05/09 社會 新世代太空梭「逐夢者」初具規模 可望明年發射 21:372022/05/02 國際 竹縣竹東天穿日台灣客家山歌比賽 連3年停辦 17:362022/05/07 寶島 彰投金針花海盛開 喔熊出任務 04:102022/05/05 地方新聞 基隆＋1220首破千例 9中重症患者持續治療中 15:502022/05/03 生活 上海新冠患者已治癒出院48萬1881例 占總數逾8成 10:362022/05/06 兩岸 俄烏戰爭打太久 美軍4個月菜鳥部隊也上陣 23:372022/05/05 軍事 4個夢境是超級吉兆 想抓住好運這件事別做 12:292022/05/04 運勢 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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