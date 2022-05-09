1名男性登山客攀登台東縣海端鄉關山嶺，從南橫公路大關山隧道徒步約500公尺處，突然感到身體不適而昏迷，同行山友發現他已無呼吸心跳，急忙報警消求援，台東、高雄兩地消防員會同利稻派出所員警前往救援，指揮中心並持續其他山友實施CPR。

救難人員接觸患者時，已無生命跡象，並使用專業電擊及自動心肺復甦機急救，同時以長臂板將患者救助搬運下山中。