八仙山10人溯溪團出意外 22歲男跌落邊坡無生命徵象 16:282022/05/08 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 22歲蔡姓男子不慎跌落邊坡30公尺處，消防人員已前往救援。（台中市消防局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 22歲蔡姓男子不慎跌落邊坡30公尺處，消防人員已前往救援。（台中市消防局提供） 一行10人溯溪團今天在和平區八仙山的佳保溪與十文溪匯流處發生意外，一名22歲蔡姓男子不慎跌落邊坡30公尺處，傳出已無生命徵象，目前搜救人員已前往搶救。 台中市消防局下午2時許獲報，1行10人溯溪在八仙山的佳保溪與十文溪匯流處往十文溪方向約260公尺處，22歲蔡姓男子跌落邊坡30公尺處代援。 台中市消防局派遣東勢、和平分隊、消防車2輛、救護車1輛，人員8名，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往搶救。 男星4歲兒出意外「後腦見血」老婆哭到昏倒 他忍悲開播道歉 5月幸運不斷的星座 雙子桃花開 天秤獲意外驚喜 #八仙山 #溯溪 #跌落邊坡 #十文溪 #無生命徵象 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 E級林襄拍寫真出意外 粗神經在民宿大廳更衣全被錄 09:122022/04/26 娛樂 49歲鄭秀文意外再發育 曬中空挖洞裝「平原變山丘」網驚呆 15:322022/05/06 娛樂 參加船難親戚喪禮 搭船竟又離奇翻覆 10人慘罹難 16:342022/04/19 搜奇 砍檳榔復育生態 劉朝維倡環境教育 04:102022/04/20 地方新聞 女詭異直衝進站火車 下秒落軌嚇壞眾人 結局竟騙過死神 11:502022/04/20 搜奇 他約砲4次遭討10萬 意外抖出人妻7位砲友崩潰：這麼髒 18:272022/04/24 社會 中油大林廠傳死亡意外 潛水工水下作業詭異昏迷 送醫不治 19:352022/04/20 社會 孟耿如高中校刊曝光 意外出賣「許光漢青澀舊照」網笑翻 08:522022/04/20 娛樂 中橫公路土石崩塌 驚險畫面曝 網：差點被活埋 14:302022/04/22 社會 《國際經濟》歐元區4月服務業意外耀眼 製造業步伐放慢 17:412022/04/22 財經 尪器捐妻緊握手送別 4歲兒聽最後心跳：爸爸不痛了 09:012022/04/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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