22歲蔡姓男子不慎跌落邊坡30公尺處，消防人員已前往救援。（台中市消防局提供）

一行10人溯溪團今天在和平區八仙山的佳保溪與十文溪匯流處發生意外，一名22歲蔡姓男子不慎跌落邊坡30公尺處，傳出已無生命徵象，目前搜救人員已前往搶救。

台中市消防局下午2時許獲報，1行10人溯溪在八仙山的佳保溪與十文溪匯流處往十文溪方向約260公尺處，22歲蔡姓男子跌落邊坡30公尺處代援。

台中市消防局派遣東勢、和平分隊、消防車2輛、救護車1輛，人員8名，由和平分隊黃來昇小隊長帶隊前往搶救。