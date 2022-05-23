警方攻堅壓制蔣姓通緝犯。（翻攝畫面）

警方在蔣姓通緝犯的住處起出毒咖啡包。（警方提供）

蔣姓男子自2020年遭通緝，長期躲在台中以販毒、擔任車手為業，近日北漂到台北販賣毒咖啡包牟利，北市刑警大隊日前接獲線報，蔣男利用小弟當人頭，在新北市三重租房，16日前往攻堅，在屋內逮捕蔣男，查獲毒咖啡包101包，以毒品危害防制條例等罪送辦。

蔣男自稱是竹聯幫明仁會，2年前擔任車手，當街跑給警察追，還嗆警察「抓不到我」，警方持續監控，得知他因詐欺、毒品等5罪遭通緝在案，5月初，確認蔣嫌從台中北上，藉他人的名字租房，藏身新北市三重區套房。

警方派員跟監、埋伏，發現蔣嫌平時白天躲在家裡，利用凌晨買賣毒品，作為逃亡期間的盤纏，警方16日荷槍實彈，由特勤人員破門進入屋內，喝令他趴下不許動，並在屋內查獲101包毒咖啡包、毛重410公克，訊後依法送辦。

警方強調，儘管疫情嚴峻，警方維護轄區治安決不因疫情放鬆，將持續針對轄區潛藏危害治安目標及黑道幫派分子「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，並秉持「犯罪零容忍」立場與決心持續打擊犯罪。

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