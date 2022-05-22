最後支援警力到場，警員合力將王嫌壓制逮補。（警方提供）

新北市1名48歲王姓男子，本月4日晚間，涉嫌在板橋石雕公園隨機徒手攻擊1名郭姓女子（44歲），警方接獲被害人報案後，前往現場查看，警員上前詢問時，竟遭王嫌口出穢言辱罵並揮拳攻擊警方，後來警方支援警力到場，將王嫌壓制，並依現行犯逮補，後續依傷害、妨害公務等罪嫌移送地檢署。

警方表示，本月4日晚間8時30分，被害人郭姓女子自行前往海山警分局江翠派出所報案，聲稱自己在板橋石雕公園遭1名陌生男子徒手攻擊，造成鼻子紅腫、頭暈，警方遂前往案發地進行查看。

警方前往時，發現王嫌仍於另一側的農村公園徘徊，於是警員上前詢問，不料王嫌突然情緒激動，不僅口出穢言，並對警員做出揮拳攻擊的動作，因此警方立即通報警力前往支援，待支援警力到場後，將王嫌壓制逮補，不過在壓制過程當中，因王嫌反抗，造成受傷的情況，分局表示後續也會釐清警員執法過程有無失當。

據了解，王嫌本就是轄內的問題人物，他在今年3月就曾在板橋銘傳街朝大樓丟擲石頭，造成外牆玻璃及牆面毀損，過去也有過隨機攻擊路人的紀錄，雖查無相關精神疾病手冊，但衛生單位有造冊列管，亦有多次強制送醫的紀錄。