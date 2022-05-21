高雄一名55歲的王姓男子，中午喝了幾瓶啤酒後騎著腳踏車到醫院打疫苗，被醫院外的保全制止後拉不下臉，隨即展現碎碎念的〝盧功〞，院方擔心王男鬧事立即報警。王男得知院方報警且後續無人再理他後悻悻然離去，警方則根據醫院保全員的陳述，找到這名正搖搖晃晃地騎著腳踏車的男子，攔下後發現他身上濃濃酒味，施測後酒測值高達每公升0.89毫克，當場予以開罰。

鼓山分局中洲派出所副所長宋承諺、警員陳秋吉於18日下午2點20分獲報，在旗津醫院急診室前，有民眾酒後糾紛，員警到場時已不見男子身影。現場保全表示，剛有一名渾身酒味、意識不清的男子騎腳踏車到醫院想要施打新冠疫苗，保全告今日未開放施打，男子聽聞後開始不斷抱怨，由於男子身上有濃濃酒味，擔心他會藉酒滋事而影響一旁的PCR篩檢，隨即報警處理。男子見狀則自怨自艾地騎著腳踏車離去。

員警根據保全員提供的男子穿著及特徵，循線在中洲二路找到身穿藍色上衣、騎紅色自行車一路搖晃的男子，警方告誡王男相關防疫規定同時確認身分時，傳來濃濃的酒味，立即實施酒精濃度測試，王男的酒測值明顯超標，依道路交通管理處罰條例第73條掣單舉發。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，酒後駕車已是全民公敵，腳踏車雖然屬於「道路交通管理處罰條例」所規範之慢車，但酒後上路一樣要受罰。