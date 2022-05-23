民進黨提供

美國南加州爾灣台灣長老教會，5月15日發生槍擊案，釀成1死5傷，鄭達志醫師奮勇試圖制伏兇手而身亡。賴清德副總統、總統府副祕書長李俊俋昨晚出席台灣基督教長老教會「走過政治仇恨與暴力創傷的死蔭幽谷」祈禱會，向鄭達志致上最深切的哀悼與敬意。願逝者安息，傷者早日康復。

民進黨也表示，感謝長期為台灣民主奉獻的台美人社群，每一次台灣遇到打壓和威脅時，台美人總是展現出最強而有力的集體力量，向世界發聲，為台灣爭取支持。「謝謝你們一直以來的努力」。

為保護在美國鄉親的安全， 蔡英文總統也已經請駐美代表蕭美琴，代表蔡總統到美國爾灣教會，出席追思鄭達志醫師的禮拜，並請外交部、駐美代表處，洽請美方務必保護在地的台灣人，避免憾事再度重演。

民進黨表示，台灣身為民主國家，我們譴責因意識形態而訴諸的暴力，此時此刻我們更應團結互助，拒絕仇恨與暴力，一同努力讓台灣充滿美好正向力量。