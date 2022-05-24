SKM Park adidas短袖上衣，原價1890元，特價899元。（SKM Park提供）

高雄SKM Park「疾速狂歡節」規劃一系列賽車議題，打造最好玩的美式Outlets，其中全台唯一以駕駛為主題的遊樂園「鈴鹿賽道樂園」，將日本鈴鹿賽道10比1等比例縮小，賽道全長共580公尺，體驗媲美F1專業賽道配置重現，5/31（二）將推出卡丁車搭配H2O大亨堡套組，特價599元。

而今夏最熱血的賽事「挑戰者亞洲電競賽車錦標賽」，台灣代表選拔賽南區預賽正熱烈進行中，只要現場與Z-CHALLENGER工作人員告知，欲參加2022 FIA Motorsport Games Digital Cup台灣代表選拔賽，並填寫資料，即可進行10分鐘賽事計時，通過層層挑戰最終勝出的選手，將可代表台灣前往法國參加2022 FIA Motorsport Games Digital Cup總決賽，並包含所有食宿、來回機票費用，即起至5/29（日）活動倒數中，喜歡賽車的朋友千萬不要錯過。

另單純想體驗賽車模擬的朋友，只要憑SKM PARK當日500元消費之發票，可免費體驗10分鐘賽車模擬器。

除了各種賽車體驗外，館內多家品牌也同步推出賽車主題商品，包括精品眼鏡「GLORIA」Ray-Ban法拉利聯名系列全面8折；adidas短袖上衣，特價899元；曼黛瑪璉運動內衣買2送2等。SKM Park Outlets品牌全年平均3折起。