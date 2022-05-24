台北市長柯文哲。（摘自柯文哲YT）

台北市近日新增確診人數比起其他縣市有降低趨勢，市長柯文哲24日分析，真正影響最後總感染人數的是疫苗覆蓋率，現在北市維持每天新增1萬例上下的速度往前進，依公共衛生模型，在戰略上算出怎麼做可取得防疫與經濟平衡，撐過這一關台灣就解封了，過程中就步步為營。

柯文哲今午主持防疫記者會指出，本來如果都不管的話，洪峰是很大，每天會好幾萬，現在相當有效壓在每天1萬確診，但還有些黑數，真正影響最後總感染人數的是疫苗覆蓋率，還有人種差異。

他表示，有一陣子很嚴格要求每個里幹事、每里計算打疫苗百分比多少，最後10名叫來市長室一個個問，民主國家大概疫苗覆蓋率總平均到8成就極限，不想打也沒辦法，北市已達到極限。

柯文哲說，在疫苗覆蓋率確定的情形下，市府思考估計有多少人感染，多少時間內讓這些感染人數出現，最後可達到群體免疫解封，不會在過程中造成太多死傷、影響經濟，現在北市維持1萬上下的速度往前進，依公共衛生模型，在戰略上算出怎麼做可取得防疫與經濟平衡，撐過這一關台灣就解封了，過程中就步步為營。

北市有3處車來速加上松山機場篩疫站有效紓解醫院壓力，外界質疑不如柯文哲先前罵的「瞎指揮」，柯文哲認為，本來當時想法是三總院本部、松山分院量能都還沒開上去，既然開了就開了，事情做了就發揮到更大功效，不然原本計畫是想說已經開的點量能開到最高，不夠再開新的點，每開新的點有固定成本，現在第一線醫療人員太累、苦撐才還沒有崩潰，打仗要節省兵力使用，開了就開了。