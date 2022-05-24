台灣民意基金會今（24日）公布最新民調，六都市長的防疫表現，最受肯定的是新北市長侯友宜36.3％，其次是台北市長柯文哲，之後依序則是高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲。對此，將代表國民黨參選台南市長的謝龍介也對黃偉哲說出一番「真心話」，請他「居安思危」。

而對於黃偉哲民調墊底，國民黨台南市議員謝龍介今在臉書發文，表示「很遺憾」，根據台灣民意基金會今天公布的最新民調顯示，六都市長防疫滿意度，台南市長黃偉哲居末。謝龍介直言，平心而論，這項調查的母體是全國百姓，而台南市疫情至今相對於雙北市和緩，黃偉哲自然不受關注，說是「不滿意」，更精確的說法是「沒有什麼印象」；但如今中南部疫情升溫，希望偉哲兄即便不受關注，也要「居安思危」。

謝龍介指出，這份民調仍然有在政治上被討論的價值，為什麼雙北即便疫情嚴重，侯友宜與柯文哲滿意度還能分居前兩位，柯甚至大幅躍進？謝指出，一個很重要的因素是，他們兩位在艱困抗疫之際，始終保持著慈悲、科學與專業，苦民所苦，直言不諱，例如：率先主張快篩陽即確診，醫師診斷許可立即給藥等等，都是解民於倒懸的良策，首長為民先鋒，民意終究回報支持。

最後謝龍介更喊話黃偉哲，「與民意站在一起，而不是黨意；說民眾需要的諍言，做民眾期待的事業」。