拍影片曝確診身體狀況 柯文哲籲大家要做「這件事」

台北市長柯文哲22日快篩呈現陽性，經PCR後陽性確診，而他昨（23日）在臉書公開了自己確診後的症狀，指出自己出現發燒、咳嗽、肌肉酸痛等症狀，同時他也再次呼籲，疫苗「一定要打好打滿」。

柯文哲昨在臉書以「謝謝市民朋友的關心，我現在感覺好很多了」開頭，指出自己昨天確診後雖然要居家隔離照護，但早上7點半的市府晨會、9點的防疫會議，還是透過視訊參與。

柯文哲指出，自己因爲已打過三劑疫苗，雖然確診，但症狀還算輕微，昨天（22日）有發燒、咳嗽、肌肉酸痛、疲憊沒力等症狀，23日只剩下流鼻水症狀，而前一晚因為發燒，翻來覆去睡不好，導致早上的會議也受到一些影響。

柯文哲表示，除了靠藥物治療，染病就得多休息，「現在我狀況好很多了，請大家不用擔心」，他強調臺北市政府透過視訊會議，仍然正常運作；同時柯文哲也再次呼籲，「疫苗請一定要打好打滿，會不會感染不是自己可完全控制的，但打疫苗是自己可以控制的」，他直言，多一分準備，才能更有效的應付未來世界。