現任於樂天桃猿啦啦隊的19號成員「熊霓」，過去曾是舞蹈老師，自從2021年加入樂天女孩行列後，就憑著甜美外表與兇猛好身材受到眾人矚目，後來她還因為一段3分鐘的應援舞蹈影片而爆紅，人氣迅速飆升，今（24）日網路上又流出一段她為球隊應元的舞蹈影片，豐滿的好身材因此吸引大批網友的注意還再度紅到日本去。

不久前，網路上曾穿出一段桃猿啦啦隊女神熊霓的熱舞影片而使她爆紅，影片中只見她穿著綁至胸下的緊身T恤搭配黑色短褲，對著音樂節奏上下晃動，豐滿好身材因此呼之欲出，令網友看了大噴鼻血，還一路紅到日本去，短短3分鐘的影片瀏覽至今竟已超過146萬人次觀看。

而專門收錄中職5隊啦啦隊應援影片的YouTube頻道「台湾チアTV」（台灣啦啦隊TV），今日稍早又再度公開熊霓最新的4分鐘應援影片，當時熊霓穿著緊身條文棒球衣，搭配俏麗的迷你百褶裙，在球場上賣力跳著樂天「海盜Chance應援曲」，為球隊熱情加油，但當時熊霓的手臂不斷跟著音樂擺動，飽滿的雙峰也再度跟著節奏上下晃動，而且每一個彈跳都剛好落在節拍上，令網友看得血脈噴張，大批日本網友忍不住狂讚「熊霓超可愛」、「這就是青春」、「這震度很厲害」、「即使換裝也很震」、「這也彈的太厲害了」。

事實上，熊霓從小就熱愛跳舞，過去也曾是青少年國標舞選手，她的爸爸甚至還花不少錢讓她到義大利學舞，但受到疫情的影響無法再出國精進實力，才在親戚的鼓勵下參加樂天啦啦隊的選拔，沒想到最後在萬人海選中奪冠並受到矚目，讓她十分感謝親友一路來的支持與鼓勵。