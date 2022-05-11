女星壯壯（沈立心）從節目《國光幫幫忙》出道，目前擔任樂天桃猿應援團團長，人氣更是直線攀升，亮眼外型及火辣身材讓她備受關注，不過日前曬出穿著泳裝大露蜜桃臀的辣照，卻被網友酸是「不合理的屁股」，對此，她透露從小對自己的屁股超沒自信，直到近年翹屁股成流行趨勢，才從霸凌世界走出來。

壯壯日前PO出身穿泳裝的辣照，除了火辣魔鬼身材，渾圓的蜜桃翹臀搶盡眾人目光，讓不少人眼睛大吃冰淇淋，不過卻有網友發文指出「不合理的屁股」，引起討論熱潮，對此，她坦言從小就被嘲笑是「大屁股、大咖稱、肥屁股」，想穿衣服遮起來又會顯胖而被笑，導致自己超沒自信，但由於家族基因就是這樣，讓她無奈表示：「我跟我媽跟我媽的媽媽都是天生下盤穩固如山」，就連親戚每每看到她都會說：「這個一定很會生」，加上天生是「不小隻」的女孩，因此對超瘦身材的同學一直抱著羨慕眼神。

壯壯表示這種自卑感讓她覺得自己超醜，不僅看到鏡子會躲起來，還會跟媽媽抱怨為什麼把她生成這樣，進到工作產業後也不斷被要求要瘦，甚至曾被告知「自己的身材在這個產業很吃虧，不適合走這行」，直到這幾年大家開始注重健身，讓翹臀成為流行趨勢，才從霸凌的世界活過來，讓她開心表示：「終於！！！我不是怪胎了」。

壯壯表示在這個行業，身材很容易被拿出來討論，除了持續健身、克制飲食，每週還得維持3次的健身課程，藉此精進自己身材，她也吐露心裡話：「我無法迎合所有所有人的喜好，但在我能努力的情況下，我絕對敬業的面對我每一個工作，做好該做的身材管理」，雖然還是會因為自己的不完美感到焦慮 ，但已學會敞開心胸迎接每個階段的自己，畢竟愛自己是件要學習的事情。