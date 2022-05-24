儘管全球產業景氣變數不少，PCB廠臻鼎-KY(4958)對2022年營收及獲利皆達雙位數成長目標深具信心，美系外資有鑑於短期不利因素，維持臻鼎-KY「中立」評等，但臻鼎-KY今天股價未受台股重挫影響逆勢收高。
受全球供應鏈與物流不順影響，下游供應鏈部分需求遞延，但電腦消費類與IC載板(IC Substrate)同步受惠新產能逐步開出，臻鼎-KY今年前4月合併營收為442.55億元，年增20.51%，續創歷年同期新高。
臻鼎-KY表示，雖然總體環境面臨諸多不確定性，依據目前客戶需求，今年仍看好手機相關應用業務將穩健成長，電腦消費類憑藉領先業界的品質與良率，隨Mini LED產能陸續開出將有顯著成長；至於IC載板，在秦皇島BT新廠於今年第3季開出新產能後，將進一步推升IC載板營收成長；公司對2022年營收與獲利皆達雙位數成長目標深具信心。
美系外資最新報告指出，雖然臻鼎-KY廠區在大陸封城停工期間有沒停產，但仍受到物流中斷影響，儘管BT和Mini LED貢獻不俗，預期第2季營收與第1季持平，在毛利率方面，臻鼎-KY預估淡季價格將正常侵蝕，高通膨率和生產效率低下抵消BT和Mini LED帶來較高的利潤率，導致第2季毛利率季減；有鑑於短期不利因素，維持臻鼎-KY「中立」評等，目標價為100元。
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