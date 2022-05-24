泰鼎-KY(4927)股東會通過每股配發現金股息4元，並完成新任董事改選。

泰鼎-KY今天舉行股東會，由於原客戶需求受消費刺激增加，且三廠新產能開出後，順利銜接量產對營收做出立即貢獻，在材料成本較109年大幅上漲情況下，工廠仍持續對製造費用進行有效控管及改善，彌補材料成本上升對獲利的侵蝕，加以新廠產能開出，公司整體規模經濟效益顯現，對毛利亦做出明顯貢獻；泰鼎-KY 2021年合併營收為148億元，年增25.08%，營業毛利為31.18億元，年增24.39%，合併毛利率為21.07%，年減0.12個百分點，稅後盈餘為13.77億元，年增14.96%，每股盈餘為7.25元，今天股東會決議擬配發每股現金股息4元。

智慧家庭/Mini LED TV、汽車板等產品出貨放量，泰鼎-KY 2022年第1季合併營收約41.45億元，年增27.1%，營業毛利約為8.55億元，年增38.7%，營業淨利約為4.12億元，年增102.7%，歸屬於母公司業主之本期淨利約為4.14億元，年增168.1%，每股盈餘2.18元，皆創歷年同期新高。

今天股東會也完成董事改選，新任董事為王樹木、周瑞祥、鄭永源、李順忠、吳森田、Somkiat Krajangjaeng、陳篤全，獨立董事為蘇朝琴、陳永財、Jesadavat Priebjrivat及洪瑞華。