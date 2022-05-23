台中銀(2812)今（23）日召開線上法說，展望2022年，該行目標維持消金放款成長6％、企金放款成長5％的穩定成長，而目前不動產放款占比距離銀行法規定的30％上限「仍有一段安全部位」，並隨時監控變化。

台中銀2022年首季合併淨收益34.37億元，季減8.19％、年增4.53％，受惠呆帳費用2.17億元，季減67.6％、年減31.88％，使稅後淨利12.76億元，季增3.79％、年增達12.92％，創歷史次高，每股盈餘0.28元。

其中，台中銀本體首季稅後淨利9.68億元、年增達21.18％，但子公司合計稅後淨利1.62億元、年減達36.42％，主因資本市場動盪導致台中銀證券首季出現虧損，台中銀保經和台中銀租賃營運則維持穩定。

台中銀首季合併利息淨收益24.17億元，季增2.17％、年增7.59％，維持穩健成長。不過，手續費淨收益8.62億元，季減2.86％、年增1.58％，其他淨收益1.57億元，季減67.87％、年減18.22％，主因資本市場動盪加劇，財管手續費季減13.08％、年減12.71％。

台中銀首季存款餘額6733億元，季增1.8％、年增4.96％，其中台幣定存比續降至38.94％、存放比升至76.34％。放款餘額4934億元，季增1.71％、年增4.4％，其中消金放款2550億元、季增2.25％、企金放款2384億元、年增1.15％。

台中銀去年5月以來單月總存放利差維持1.73～1.75％水準，截至首季淨利差（NIM）升至1.26％，總存放利差升至1.75％，使資產報酬率（ROA）、股東權益報酬率（ROE）升至0.68％、7.96％，優於去年底0.64％、7.94％及同期0.6％、7.8％。

台中銀首季逾放金額自7.44億元略升至8.15億元，使逾放比自0.15％略升至0.17％，呆帳覆蓋率自898.26％降至858.03％，仍維持近年較佳水準。代理發言人劉國俊指出，可擔保放款85.16％、其中不動產擔保達77.44％，逾放中87％為有擔保，後續多可順利回收。

針對首季購置住宅及修繕放款683億元，季增5.4％、年增達16.55％，台中銀表示主因基期較低，占比仍維持12～14％間。今年放款目標維持消金成長6％、企金成長5％的穩定成長。而目前不動產放款占比距離銀行法規定30％上限仍有段安全部位，將隨時監控變化。