京元電(2449)首季獲利、毛利率、營益率聯手創新高，目前在手訂單能見度已看到下半年，第二季營收可望持續創新高，今年營運逐季成長樂觀。外資周五暫調節持股轉賣超、終止連11天買超力道，該日盤中股價仍創下3月初以來的兩個半高價，穩居所有短均之上，短期均線排列仍維持偏多，等待重新補量拉升，有利短多加溫表現。

京元電第1季合併營收89.84億元，年增17.73%、季減5.77%，季減主因為轉投資蘇州京隆因疫情降載及工作天數減少所致，營收創下歷史單季第3高，不過產能利用率維持高檔，並恢復收取測試耗材費及工程借機費用，毛利率35.79%、營業利益率25.55%，均創單季新高，稅後盈餘18.22億元，季增10.9%、年增59%，每股稅後盈餘1.49元，單季獲利同寫單季新高。

京元電4月營收受惠IDM廠擴大下單及車用晶片測試訂單暢旺，京元電4月合併營收33.82億元，月增2.8%、年增22.6%，創下單月營收歷史新高；前4月營收123.65億元，年增19.03%，同創歷史同期新高紀錄。

不受疫情、缺料影響，京元電首季獲利創高，受惠客戶手機、高速運算業務釋出更多委外訂單，並積極搶進5G毫米波頻段、車用市場，下半年大客戶新產能開出將挹注業績。法人預估，京元電第二季營收維持成長，估季增高個位數百分點，單季持續攀新紀錄有望，在手訂單能見度已看到下半年，逐季成長樂觀看待，下半年營運也可望會優於上半年，帶動全年業績獲利再拚歷年新高，今年每股純益可超過5元。