中租-KY(5871)今（20）日召開股東會，通過2021年財報及盈餘分派等議案，決議普通股每股配息6元、配股0.5元，合計派利6.5元，規畫辦理長期資金募集案亦順利通過。不過，其中公司章程修訂案意外遭否決，成為唯一未照案通過的議案。

據了解，中租-KY此案中「現金股利可經董事會通過後發放、再報告股東會」部分，被外資研究機構認為限制股東權利，建議投票反對。對此，中租-KY將召開股東臨時會，將其他應主管機關要求修訂部分內容提請表決通過，現金股利發放規則將不提案修改。

中租-KY 2021年合併營收721.6億元、年增21％，歸屬母公司稅後淨利193.91億元、年增28％，每股盈餘（EPS）14.8元，全數改寫新高。其中，台灣、中國大陸及東協營收分別年增22％、22％、18％，獲利分別年增26％、45％、68％。

中租-KY董事長陳鳳龍表示，集團在疫情初期即建制完整危機管理與防疫機制，組織營運或員工作業均能迅速啟動，實施計畫性與階段性分流遠距辦公，降低及分散營運風險，使中租海內外據點均能因應疫情快速回應，使業務動能在逆境中突圍維持正成長、續獲佳績。

中租-KY 2022年前4月自結合併營收268.17億元、年增18.96％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利71.7億元，季增27.68％、年增44.25％，每股盈餘4.94元，連5季改寫新高，應收帳款5924.28億元，季增6.31％、年增20.51％，表現均符合預期。

展望2022年，面對經濟成長放緩，中租-KY將採取產品差異化、在地化2項既定經營策略，深耕跨國市場。產品在地化方面，將從點、線、面，快速服務客戶，並串聯上下游產業鏈，帶動企業成長動能。

中租-KY今年預計在中國大陸既有的武漢、無錫、福州、青島等4處增加服務網點，東協市場則評估增設多個辦事處，包括泰國北柳府，越南義安、河靜、平定、慶和，馬來西亞的瓜拉登嘉樓、沙巴、沙勞越等，累計海內外服務據點逾124處。

產品差異化方面，中租-KU將透過差異化發掘利基市場，並專注經營、做到最大，再集結各利基市場創造出經濟效益，如同中小企業融資、小車、卡車、飛機、船舶、消費融資、漁業融資，再到太陽能電廠融資與投資，均是從既有服務中持續演進做精、做深、做大。