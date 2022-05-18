東陽(1319)3、4月營收獲利繳出不錯成績，在出貨增加、台幣貶值兩大利多下，AM零組件族群今天表現持續強勁，截至午盤，耿鼎(1524)攻漲停，東陽漲逾6％，堤維西(1522)漲至3.8％。

東陽4月自結財報持續創下疫情以來新高，尤其4月稅前獲利2.05億元，年增達到466％，主要AM市場持續回溫，另外，台幣持續貶值，東陽出貨北美也享受匯兌收益。

另外，AM為主的耿鼎、堤維西今年第一季表現都大幅優於去年同期，去年下半年開始隨著貨櫃運輸逐漸舒緩，出貨力道增加，耿鼎營收爬升，今年第一季營收5.43億元，年增18％，毛利率回升到19.11％，匯兌收益0.3億元，稅後淨利0.58億元，年增168％，每股盈餘0.35元。堤維西第一季營收46.07億元，年增16.1％，稅後淨利達2.75億元，年增253.7％，每股盈餘0.8元。

全球疫情期間，海運問題一直困擾外銷北美的AM廠商，加上台幣強勢，對匯損及毛利率都有影響，但今年第一季情況明顯改變，出貨及匯率環境雙雙有利之下，加上客戶持續回補庫存及去年基期偏低，今年有機會迎來明顯反彈。