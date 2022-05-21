研華(2395)5月中隨大盤亂流，股價摔至11個月低價，但大陸疫情陸續解封，物流、缺料等狀況可望逐步改善，加上外資多日來持續買進力挺，周五投信、自營商也跟進買超行列，雖然周五股價漲多修正而收跌，季線得而復失，但股價回到5月初已相對高檔，並回補5月5日法說會後營收頹勢的長黑棒。

下周一(5月23日)參與里昂證券線上法說會的研華，受到缺料以及昆山封控的衝擊，日前法說會下修第二季業績展望為季減，不過，因僅屬短期衝擊，在訂單無虞之下，昆山廠復工後正加速趕工出貨，預計遞延訂單將在下半年補上，全年成長展望仍樂觀。 此外，法人指出，研華昆山廠的復工速度以及當地物流恢復的程度均超乎預期，昆山廠產能利用率在5月中旬已達100%，較法說會時評估要到月底才能全產能復工的速度快上半個月，有助於研華加速去化積累的訂單，業績回升速度也可望優於法說會時預期。

展望第二季，受惠於工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁，然關鍵物料缺口、四月大陸昆山廠區與物流封控管制之挑戰猶在，預計第二季約有8~10%之營收遞延影響。單季合併營收預估將落於5.30-5.50億美元(約新台幣153.17-158.95億元)，約季減1.39-4.98%、年增7.79-11.85%。毛利率估略降至36.5%-38.5%區間、營益率則落於16-18%區間不變。研華表示，還是物流、缺料等狀況影響，出貨水位會稍微低於第一季，訂單滿足率不高，但未滿足訂單沒有消失，而是往後遞延。內部已成立專案小組積極因應，並啟動昆山與林口兩地產能調控作業，將物料、產能和物流之影響降至最低，維持整體營運穩定性。