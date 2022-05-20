面對全球通膨、股市崩跌、大陸封城等，電電公會理事長李詩欽20日直言，並不特別擔心，製造業，特別是ICT產業在去年這麼困難的情況下表現是有史以來最好，相信台灣製造業的勒性是夠的，但是缺料的問題比較重要，希望能夠趕快緩和。

電電公會20日召開會員大會並進行理監事改選，李詩欽預計將獲得連任，他在會前接受媒體訪問時指出，會員廠商大部分都集結在長三角，因此上海封城一定會受到影響，不過，過去一個多月以來密切的聯繫結果，目前幾乎大部分復工、復產，只是還沒有回復到封城前的水平。

李詩欽表示，目前沒有完全復工、復產是因為沒有料的因素，不完全與疫情有關，有關缺料的問題，預計應該很快、在5月底前就能緩和，下半年會大幅改善。

李詩欽指出，景氣是循環的，去年製造業的表現是有史以來最好的，去年這麼困難的情況下表現這麼好，製造業、特別是ICT產業勒性是夠的，困難總是要克服。

針對股市，他說，目前並沒有讓廠商擔心的事，但是比較重視物流，缺料能夠趕快緩和，另外就是市場的變化，用新的產品能夠來因應，這是每天的功課，比較重要。

李詩欽指出，通膨是挑戰之一，但對製造業來說，是經常性的要設法降低成本，提供最優質的產品，不會因為通膨而緩慢下來，會持續的做很多改善工作，製造業每天都面對很多的挑戰，每天把自己本身的工作做好，持續的改善、創新，轉型升級是最重要的工作。