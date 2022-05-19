受到中國硬封城和俄烏戰爭影響，美國網路設備大廠思科（Cisco）上季營收意外疲弱，並下修全年營收和獲利預測，周三盤後股價重挫13%，稍早前一度跌17%

其同業Juniper Networks、F5、Arista Networks和Ciena Corp盤後同步下挫，跌幅介於2.7%～7%。

思科公布第三財季（截至4月底）營收為128.4億美元，幾乎為零增長，表現遠不及前一季的年增6%，且遠低於市場預期的138.7億美元。淨利年增6%，為30.4億美元，每股盈餘87美分，略優於市場預期的86美分。

思科預期本季每股盈餘介於76～84美分，並預估本季營收介於年減1%～年減5.5%，反映出北京當局鐵腕「清零」防疫政策加劇通膨和供應鏈問題對美國企業造成的衝擊。

分析師預估思科本季每股盈餘為92美分，並預估營收為138.7億美元，相當年增6%。

思科財務長Scott Herren表示，我們預期在港口和機場運量方面將面臨激烈競爭，再加上進口困難、難以將原材料運回該國等因素，我們不太可能在第四財季消化這些問題。

思科將全年營收預測從介於成長5.5%～6.5%大幅下修至介於成長2%～3%，將全年經調整後每股盈餘預測從介於3.41～3.46美元下修至介於3.29～3.37美元。

思科表示，未來幾季零組件供應可能嚴重短缺，並表示停止在俄羅斯和白俄羅斯的業務對第三財季營收造成的衝擊達2億美元。