大聯盟18日宣布將金鶯投手「黑暗騎士」哈維（Matt Harvey）禁賽60場，原因是他散布違禁藥物，禁賽日期從4月29日開始計算。此事在哈維效力天使的時候發生（2019年球季），該年7月1日天使投手史卡格斯（Tyler Skaggs）用藥過量猝死，而哈維曾經提供違禁藥物給他。

當時天使前往客場德州作戰，哈維沒有隨行，他向隊裡的藥頭艾瑞克凱（Eric Kay）先拿了一顆羥考酮藥丸（Oxycodone），隔天早上哈維聽說史卡格斯的死訊，擔心事發而丟棄了藥丸。哈維後來在艾瑞克凱的藥品案出庭做汙點證人，換取不起訴。即使如此大聯盟也能依藥物規定來處罰他，結果是60場禁賽。

事到如今，33歲的哈維大聯盟生涯岌岌可危，他在史卡格斯死後第20日被天使釋出（多投了兩場比賽），接著短暫加盟運動家。皇家2020年7月簽下哈維，他出賽3場被痛打15分，季末離開皇家。去年金鶯給他100萬美元年薪，繳出6勝14敗、自責分率6.27。

今年開季金鶯以小聯盟合約再簽哈維，他本季尚未登上大聯盟。回顧10年前，剛出道的哈維是大都會亮眼的新星，生涯第2季（2013年）就入選明星賽，但他衰退得太早，沒能在自由市場簽到肥約，生涯最高年薪是天使給他的1100萬美元。※中時新聞網提醒您：遠離毒品，保護家人！