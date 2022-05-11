藍鳥是全聯盟最常使用「4人外野手」布陣的球隊，這種奇特的布陣方式是他們去年才開始重點使用，今年還有24支球隊尚未排過4人外野。藍鳥的方法是把二壘手拉到右外野，內野手就剩下3人而讓二三壘方向空門大露，抱持的心態是「寧可讓對手擊出安打，不能讓他們跑到二壘。」

4個外野手理論上對於平飛安打的反應更迅速，對方即使打得深遠，只要傳球夠快還是可以把他釘在一壘，避免成為長打。除了藍鳥之外，擅長出奇招的光芒、教士也偶爾使用這種布陣，其次是洋基。特別是藍鳥今年在76次打席使用了4人外野手，遠超過光芒的23次、洋基的16次。

Blue Jays 4-man outfield defense



5 plays with effective positioning for getting the out pic.twitter.com/ADdeoens6z — David Adler (@_dadler) May 9, 2022

大聯盟官網報導，藍鳥總教練蒙托約（Charlie Montoyo）對這個戰術不置可否，那算是球團高層要求的。「他們告訴我必須這樣做的理由，如果他們的理由夠好，我可以接受。」

藍鳥主要拿來對付左打的長程打者，包括洋基的賈羅（Joey Gallo）、雷佐（Anthony Rizzo），紅襪的狄弗斯（Rafael Devers）、崔維斯蕭（Travis Shaw）等人。由於對付的是拉打型的左打（打向場地右側），內野的二三壘方向只會留下1人防守。這種守備布陣有用嗎？藍鳥一些球員還是存疑的，他們本月藉著外野4人隊型擋下對手5顆平飛球，不過樣本數還是太少，而且有人照樣突破4人隊型敲出二壘打（例如狄弗斯）。