Sean Hjelle height check: TALL pic.twitter.com/Rv3eXiD6Hy — Sarah Langs (@SlangsOnSports) May 7, 2022

舊金山巨人新秀投手傑利（Sean Hjelle）追平了大聯盟「最高」紀錄，前役他奉命對紅雀登板中繼，6呎11吋（211公分）的身高在投手丘上格外震撼，和前國民投手勞許（Jon Rauch）並列為聯盟史上最高的球員！由於傑利效力的是巨人隊，被稱讚為「真正的巨人」。

在周末主場登板之前，傑利打電話給他住在明尼蘇達的父母，當地還是午夜1點多。父親問他說：「如果不是出了什麼狀況，就是有很棒很棒的事情發生了，究竟是哪一樣？」傑利趕緊說：「很棒、很棒的事情，不用擔心。」傑利迫不及待地告訴老爸，他首度被巨人叫上大聯盟。

傑利賽後告訴媒體說，他完成了小時候的夢想，他的父母及時從明尼蘇達趕到舊金山看他的首秀。傑利沒有讓大家失望，他第7局登板連續解決3人，也送出大聯盟生涯首次三振。

講到大個子棒球員，最有名自然是名人堂左投「巨怪」蘭迪強森（Randy Johnson），他身高6呎10吋（208公分），至今也只次於勞許、傑利二人。相較於蘭迪強森剛猛的球路，巨人傑利的球速並不快，時速僅有94.9英里（152.7公里），他主要的武器是讓對手內滾出局的沉球。傑利登板當天正好是他25歲生日，「這是特別的一天，很可能永遠是我這輩子最好的生日禮物。」