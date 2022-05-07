田納西大學投手喬伊斯（Ben Joyce）投出震驚美國棒壇的時速105.5英里（169.8公里）超級火球，今年7月選秀預計會被大聯盟球團相中。不過美媒《紐約郵報》引述幾位球探的看法，他們對喬伊斯還抱持一點疑慮，預測喬伊斯應該不會在前幾名被選上，甚至跌出首輪。

喬伊斯的球速是真的，他的火球貨真價實，但是擁有這麼強大武器的投手居然沒有成為球隊終結者，而是被做為普通中繼投手來使用。喬伊斯只有一次背靠背登板（連續兩天出賽），各只解決1位打者就退場。其次是田納西對戰強敵時並未叫上喬伊斯，他的總局數和表現機會不多，大部分只是上場處理比較平和的狀況。

依照喬伊斯四縫線速球99英里以上的均速（時速159.3公里），6呎5吋的身高（195.6公分），如果是先發投手肯定成為頂尖新秀。球團通常不會在首輪高順位選擇中繼投手，特別是大學中繼投手的天花板較低，日後能夠在大聯盟站穩的也比較少。

倘若要提高身價，喬伊斯需要的不只是火球而是展現更長的續航力，前次他改寫紀錄時登板4局無失分，在此之前他最長只一口氣投過兩局。不過另一派看法指出，喬伊斯的學長「火球男」克羅謝（Garrett Crochet）兩年前第11順位就被白襪選中並迅速登上大聯盟，這種爆發型的中繼投手其實頗有市場，相較於先發投手更有「速成」的優勢。