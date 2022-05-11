今天在大聯盟場上洋基與宿敵藍鳥對決，終場以6：5險勝對手，此戰雙方攻勢你來我往，洋基一度以0：3落後，不過就在關鍵9局下半「法官」賈吉(Aaron Judge)在1人出局時敲出再見3分全壘打，這是他生涯首支再見全壘打，率領洋基反超比數拿下勝利，目前戰績21勝8敗傲視全聯盟，賈吉無疑是這場比賽的MVP。

GIANCARLO STANTON GOES DEEP AND WE HAVE A TIE GAME 3-3 pic.twitter.com/RbrgFjpjUa — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 11, 2022

此戰洋基和藍鳥分別派出塞弗瑞諾(Luis Severino)、日本投手菊池雄星先發投球，後者曾斬斷洋基之前的11連勝，此戰有望再挫對方士氣，而今天他表現不錯，主投5.1局被敲2安打失掉2分，有7次三振3次保送，上演5局無安打演出，但第6局卻遭到洋基猛炮火攻擊，下場後史坦頓(Giancarlo Stanton)揮出3分炮，有2分計在他身上。

塞弗瑞諾則是開局就面臨危機，首局被「春天哥」史普林格(George Springer)敲出陽春炮，第2局再掉2分，今天他只投4.2局被敲5安打失3分，有8次三振和2次保送，好在洋基6局追平比數，讓他逃過敗投。而藍鳥在第8局又追加2分，洋基羅艾西加(Jonathan Loaisiga)和格林(Chad Green)各失1分。

AARON JUDGE WALKOFF HOMERUN pic.twitter.com/6vkIBnD36N — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) May 11, 2022

藍鳥9局上半無建樹，帶著5：3來到下半局，派出美聯救援王羅馬諾(Jordan Romano)終結比賽，本季他已累積12次救援成功，沒想到他狀況不佳，三振1人後竟連投2次保送，以此劣勢面對賈吉，賈吉相當難纏揮出3顆界外球，在第6球鎖定86 mph滑球出棒，將球轟向左外野，締造他本季第10轟，也是生涯首支再見全壘打。