英超曼聯球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）遭遇喪子打擊又正逢球隊慘敗，此時只有剛出生的女兒給他帶來一些慰藉。C羅的女友喬治娜（Georgina Rodriguez）7日在IG貼出小女兒的照片，半天即獲得450萬人點讚。小女兒確定命名為貝拉艾絲梅拉達（Bella Esmeralda），葡萄牙姓名通常有兩個名，貝拉源自葡語的「美麗」，艾絲梅拉達是指「祖母綠」。

貝拉艾絲梅拉達的雙胞胎兄弟不幸於出生後夭折（4月18日），C羅為此缺席1場比賽，形容是「為人父母最大的悲痛」。當時C羅雖未上場，但利物浦主場球迷決定在比賽第7分鐘時（C羅的背號7號）全體起立唱歌為他打氣，兩軍球員也都戴著黑色腕帶支持C羅一家人，展現高尚的體育精神。

C羅回歸首戰進球之後，一言不發伸手指向天空，並把這張照片貼上IG，大家都明白他的意思是把這球送給去世的兒子。葡萄牙、西班牙的母親節是在5月的第一個周日（今年5月1日），出身西班牙人的喬治娜當天寫道：「母親節快樂，獻給那些現在是、曾經是、想要成為、無法成為、試著成為、以行動展現、或是決定不想成為的母親們。」

曼聯在台灣時間5月8日遭到布萊頓以4比0痛宰，本季創下隊史在英超的最低積分，確定跌出前4名而無緣歐冠。