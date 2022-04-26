體育署推出的「足球六年計畫」已經執行4年多，中華足協在體育署指導下，本月22、23日與東吳大學法學院運動暨娛樂法研究中心及財團法人法治建設基金會，共同辦理「足球六年計畫回顧與展望座談會」。

這場座談會分為為「學校足球建設工程計畫」、「推動企業足球（半職業）運動發展」、「健全國家隊選訓賽輔獎」以及「完善硬體設施」等4項子題，在關心台灣足球發展之基層教練家長、專家學者與地方政府以及體育署代表參與討論下，整理出以下初步結論：

1. 足球六年計畫作為專案計畫，明顯缺乏體育署內部橫向整合、檢討及與中華足協在政策制定上的合作討論。

2. 原先框列的43億經費實際核撥率規畫至今核撥率僅35%，且比重分配明顯失衡，形成部分項目浮濫補助缺乏追蹤機制（如學校組之賽務與參賽補助），但對於國家隊之支持卻位居末座。

3. 基層發展部分，體育署應該與中華足協配合，效法國際經驗將各級學校聯賽連結註冊系統，以長期追蹤足球人才培育。

4. 應檢討追逐世界排名，與虛有其表的KPI計畫設計。

5. 公部門應針對補助場地公益性與公共性，學校場地的具體借用法規訂定進行檢討。

6. 計畫執行應定時定期的公開檢討與資訊釋出。