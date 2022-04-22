中華橄欖球代表隊日前到泰國普吉島參加亞巡賽資格賽，隊員余天佑新冠確診無法隨隊返台，今天透過媒體控訴自己淪為「人球」。體育署今天由競技運動組副組長戴琬琳表示，得知球員染疫就與中華橄欖球協會取得聯繫，並請外館協助，經費補助則比照周天成、林昀儒的案例，沒有置之不理。

橄欖球協會理事長黃漢滄則說，由於航空公司規定搭機要有48小時內的PCR檢測陰性證明，余天佑已檢測5次都呈陽性反應，原本有留下領隊陪伴到19日，目前則由當地台商提供食物、藥物、住宿等協助。因為目前按照泰國的防疫規定，即使染疫也不須強制隔離，「沒有所謂的把他當人球。」

黃漢滄表示，可以理解余天佑想趕快回家的心情，已透過電話盡力安撫，現金部分，當事人在電話中回覆目前夠用，也請台商會長在不夠的時候先幫忙墊付，「協會會匯款給你，都有安排。」

至於余天佑質疑為何不能比照中華女足參加印度亞洲盃，用包機接回多名染疫球員在內的整支代表隊，黃漢滄則說，女足隊當時是因為印度的衛生條件和醫療設備，不符合我國需求，才出動專機，「這並不代表其他球員有其他的狀況必須政府這樣做，像是林昀儒、周天成也沒這樣。」