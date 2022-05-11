今天在大聯盟場上太空人以5：0戰勝雙城，此戰太空人派出39歲強投韋藍德(Justin Verlander)先發，可惜雙城的柯瑞亞(Carlos Correa)進入傷兵名單，無緣看到他對決老東家戲碼，而韋藍德面對雙城剩下的貧弱打線大殺四方，主投8局僅被敲1安打無失分，險些上演8局無安打比賽，最終成功取得本季第4勝。

For the 8th time in his career, Justin Verlander took a no-hit bid into the 8th inning 🔥 @astros get the 5-0 W pic.twitter.com/aUhV6jQ7sE — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) May 11, 2022

韋藍德本季復出表現穩定，一點都不像39歲大叔，此戰他投出7局無安打比賽，在第8局才被厄薛拉(Gio Urshela)敲出一壘安打，相當可惜，而他在8局中僅有5次三振，另外有2次保送，卻仍完美壓制雙城打線。第3局他放送2次三振為今天最多，其他局數也穩穩拿下，拿到第4勝後總戰績4勝1敗，自責分率僅1.55。

太空人打線也給予韋藍德援助，第2局就先聲奪人，潘尼亞(Jeremy Pena)敲出滾地球換取1分打點，第4局再擊出一壘安打為球隊建功，比數來到2：0。第5局布瑞格曼(Alex Bregman)擊出二壘安打，艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)用高飛犧牲打取分。第6局太空人持續攻勢，這次換布瑞格曼敲出高飛犧牲打，比數5：0。

Justin Verlander loses the no hitter in the eighth inning. Pain.#LevelUp pic.twitter.com/Ga2g7oqOdr — Mr Matthew CFB 🇺🇦 (@MrMatthewCFB) May 11, 2022

太空人總計揮出7支安打就拿5分，效率非常高，反觀雙城全場只擊出3支安打，由厄薛拉、基利洛夫(Alex Kirilloff)、塞萊斯蒂諾(Gilberto Celestino)擊出，其他人完全靜悄悄，先發投手萊恩(Joe Ryan)投4局被敲4安打失掉4分，保送多達5次，承擔敗戰投手責任，而下一任投手庫隆比(Danny Coulombe)投1局失掉1分。