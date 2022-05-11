新台幣匯率回貶助陣，亞崴、恩德及台灣瀧澤科技三家工具機廠，第一季獲利比去年同期倍增。亞崴第一季EPS從去年同期0.25元倍數成長至0.65元；恩德第一季EPS由去年同期0.05元增加至0.09元；瀧澤科第一季EPS也從去年同期0.28元翻倍增加至1.24元。

台灣各工具機廠第一季雖承受鋼鐵、銅、鎳及鋁錠等原材料，以及控制器、馬達及鑄件等零件價格上漲，以及運費居高不下，幸好新台幣兌美元匯率回貶，認列匯兌收益挹注下，恩德、亞崴及瀧澤科等工具機廠第一季財報出爐，一如原先預期，均有獲利。

亞崴第一季合併營收為6.25億元、營業毛利1.09億元、營業利益0.19億元、認列匯兌收益4千多萬元挹注，稅前淨利0.82億元、本期淨利0.63億元、淨利歸屬母公司0.62億元、EPS回升至0.65元。

恩德第一季合併營收達8.01億元、營業毛利2.28億元、營業利益0.24億元、認列匯兌收益至少2、3千萬元、稅前淨利0.31億元、本期淨利0.19億元、淨利歸屬母公司0.18億元，EPS為0.09元。

瀧澤科第一季合併營收近7.70億元、營業毛利1.80億元、營業利益0.62億元、匯兌收益4千萬元，稅前淨利1.08億元、本期淨利0.90億元、EPS為1.24元。