天使對戰國民系列賽最終戰，落後2分的天使在9局下半演出逆轉秀，大谷翔平擊出追平比分的長打，阮棟（Anthony Rendon）補上再見安打送回大谷，聯手在母親節以5比4擊退國民。天使總教練麥登（Joe Maddon）說：「這真是難以置信，特別是對方投手讓我們整晚都打不好。」

此戰天使打線排序為沃德（Taylor Ward）、卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平、阮棟，卓奧特4打數掛零，獲得1次四壞保送但和大谷錯開沒能得分。天使殺到第6局才打破鴨蛋，進入第9局時還落後2分，藉著保送和沃德安打攻占一三壘。

卓奧特原有建功機會，但遭到國民投手蘭尼（Tanner Rainey）的四縫線速球三振，大谷上場時已是兩人出局。蘭尼先以四縫線攻擊內角得手，接著改用拿手的滑球卻被大谷撈個正著，這球打得非常深遠，一直撞到中外野圍牆才落下，差一點就是再見全壘打。

壘上兩位跑者衝回得分，天使追平比賽，主場觀眾歡聲雷動，大谷也振奮不已。這一棒雖沒解決國民，不過給了阮棟做英雄的機會。阮棟等到一顆高處進壘的四縫線出擊，敲成中外野方向安打。雖然有點拚，大谷仍從二壘一路狂奔回本壘，國民捕手轉身觸殺不及，主審判定安全上壘！

天使以2勝1負拿下這波系列賽。大谷賽後表示他近幾場手感好轉，打出去的球也比較會跑了。擊退老東家的阮棟也開玩笑說：「如果最後那球翔平直接轟出牆外就更省事了。」